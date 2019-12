Motocross em dose tripla

O Campeonato Paranaense Pro Tork de Motocross 2019 terá sua grande final realizada sábado e domingo em Nova Aurora. A disputa promete render belos pegas, ainda mais sendo válida pelas últimas etapas do Sul-Brasileiro e da Copa Oeste da modalidade. Serão realizadas provas em 15 categorias. A programação começa com treinos livres no sábado, às 9h, e segue com a primeira sessão dos classificatórios, às 12h30. O dia termina com baterias às 16h e às 16h30. No domingo, o cronograma abre com o warm up, às 8h, e tem corridas a partir das 10h40.