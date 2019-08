Motociclista morre em acidente na BR-467, em Cascavel

Um homem de 52 anos de idade morreu no início da manhã deste domingo (25) em um acidente de trânsito, na BR-467, em Cascavel.

A vítima foi identificada como Israel de Matos Leao, de 52 anos, que conduzia uma motocicleta Honda CG 150cc com placa de Cascavel e acabou colidindo de frente com um Volkswagen Gol com placas de Iracema do Oeste, nas proximidades do Km-107.

No veículo estavam três pessoas, moradores de Iracema do Oeste. Segundo relato do condutor, a motocicleta transitava na contramão da rodovia. A frente da moto e do carro ficaram destruídas. Após a colisão, o Gol ainda saiu da pista e tombou. Ninguém do carro se feriu com gravidade.

Socorristas do Siate e o médico plantonista foram acionados, mas apenas constataram o óbito do motociclista, que faleceu no local. A Polícia Rodoviária Federal também esteve no local para registrar a ocorrência.