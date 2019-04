Mortes no feriado de Páscoa em Rodovias Federais do Paraná caem 33%  

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou quatro mortes durante a Operação Semana Santa 2019 no Paraná. O número é 33,3% menor do que o verificado no mesmo feriado do ano anterior, quando seis pessoas morreram.

Em quatro dias de operação, entre quinta-feira (18) e ontem (21), outras 107 pessoas saíram feridas. As equipes da PRF atenderam 97 acidentes de trânsito no estado.

É o segundo ano consecutivo em que a PRF atesta uma queda no total de vítimas mortas. Na Páscoa de 2017, houve 13 mortes.

Velocidade e desatenção foram as causas presumíveis dos acidentes fatais, de acordo com os policiais rodoviários federais que atenderam cada uma das ocorrências.

Todas as quatro mortes ocorreram em situação de pista seca. Três delas, em trechos de reta. Metade, em rodovias de pista dupla.

Entre os mortos estão um motociclista, que sofreu uma queda na manhã de sexta-feira (19) em Balsa Nova, na BR-277; e um pedestre, atropelado na madrugada de ontem em Apucarana, na BR-369.

Números revelam imprudência

As equipes da Polícia Rodoviária Federal flagraram 11,8 mil veículos acima dos limites máximos de velocidade, entre quinta-feira e domingo. Esse número, resultado apenas de fiscalizações com uso de radar portátil, equivale a dois flagrantes de excesso de velocidade por minuto.

Entre os flagrantes está o de um carro a 205 km/h, autuado na manhã de ontem (21) em Foz do Iguaçu, em um trecho da BR-277 onde o limite máximo é 80 km/h.

No mesmo local, um motociclista que transitava a 110 km/h tentou, em vão, esconder a placa com um dos pés. Seguido por uma viatura da PRF, ele caiu e, mesmo com escoriações, montou novamente na motocicleta e ainda tentou fugir por mais dois quilômetros, até ser alcançado.

Além da multa por excesso de velocidade, o motociclista, de 19 anos de idade, foi autuado por embriaguez, efetuar malabarismo, desobediência, escapamento alterado e falta de espelho retrovisor. A moto foi recolhida a um pátio conveniado da PRF. Recém-habilitado, o condutor recusou atendimento médico.

No total, as equipes da PRF abordaram 63 motoristas bêbados durante o feriado prolongado no Paraná. Outros 513 foram multados por ultrapassagens proibidas. E mais 42, por transportar crianças sem cadeirinha.

Durante os quatro dias de operação, a PRF recuperou sete carros roubados, apreendeu 205 quilos de maconha e recolheu 231 veículos aos seus pátios no estado, por diferentes irregularidades.

Balanço da Operação Semana Santa 2019 no Paraná:

– 4 mortos;

– 107 feridos;

– 97 acidentes;

– 11.797 veículos acima da velocidade;

– 513 ultrapassagens proibidas;

– 63 motoristas bêbados;

– 42 crianças sem cadeirinha;

– 7 carros roubados recuperados;

– 205 quilos de maconha apreendidos;

– 231 veículos recolhidos aos pátios.

Dados de acidentes no mesmo feriado de 2018:

– 6 mortos

– 104 feridos

– 102 acidentes

Dados de acidentes no mesmo feriado de 2017:

– 13 mortos

– 110 feridos

– 109 acidentes

Fonte: PRF