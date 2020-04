Mortes nas rodovias federais da região oeste do Paraná aumentam 80%

Número de mortes registradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) nas rodovias federais que cortam a região oeste quase dobraram no 1° trimestre de 2020, na comparação com o mesmo período do ano passado. O total de mortes aumentou mais de 80%.

Em 2019 foram registradas 6 mortes, já no ano de 2020 esse número subiu para 11. O número de feridos caiu de 227 para 186. Já os acidentes graves aumentaram de 41 para 48. Já o número de acidentes caiu de 177 para 151.

Os dados demonstram um aumento na violência dos acidentes.

O quadro só não é mais grave devido às ações de enfrentamento ao Corona Vírus que provou uma redução no fluxo das rodovias que chega aos 50% se comparados a outros períodos do ano.

Os acidentes responsáveis pelas mortes foram as Colisões Frontais, em pistas simples, com 6 mortes, e as saídas de pista, em pista dupla com 5 ocorrências. A velocidade incompatível foi a responsável por 6 das 11 mortes, sendo as outras 5 por ultrapassagens indevidas. 3 dos mortos não faziam uso do cinto de segurança.

Ações de fiscalização

As equipes da PRF abordaram 195 motoristas dirigindo sob efeito de bebidas alcoólicas durante o primeiro trimestre deste ano na região oeste, destes 23 foram presos. Outros 1.821 foram autuados por realizar manobras proibidas de ultrapassagem.

Balanço de acidentes no oeste do Paraná

1º trimestre de 2020:

– 11 mortos;

– 186 feridos;

– 151 acidentes atendidos.

1º trimestre de 2019:

– 6 mortos;

– 227 feridos;

– 177 acidentes atendidos.

Fonte: PRF

Resumo das ações de fiscalização da PRF no Paraná

(janeiro a março de 2020)

– 195 flagrantes de embriaguez;

– 1.821 autuações por ultrapassagens proibidas;

– 169 crianças sem cadeirinha;

– 131 toneladas de excesso de peso;

– 135 condutores manuseando o telefone celular.