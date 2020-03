Morre um dos pioneiros do ramo de loteamento de Cascavel

Cascavel se despede de mais um pioneiro. Faleceu na manhã desta segunda-feira (2) o empresário Gilberto Trivelatto. Ele tinha 89 anos. O corpo será velado a partir das 16h na Capela Master da Acesc, em Cascavel. O sepultamento está agendado para as 10h30 desta terça-feira, no Cemitério Central.

Trivelatto é um dos empresários pioneiros no ramo de loteamento de Cascavel. A partir da sua imobiliária foram feitas dezenas de loteamentos, boa parte com financiamento acessível voltado para famílias com menor poder aquisitivo.