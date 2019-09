Morre o psiquiatra Douglas Bitencourt

Morreu nessa terça-feira (03), em São Paulo, o psiquiatra Douglas Bitencourt de Foz do Iguaçu.

O Governo do município através da Secretaria Municipal de Saúde e dos trabalhadores em saúde mental do município, manifestaram o sentimento de profundo pesar pelo falecimento do médico psiquiatra.

Douglas lutou incansavelmente contra um câncer e foi um guerreiro até o fim, dando reiterados exemplos de profissionalismo e amor ao trabalho. Aos 40 anos de idade, ele deixa este plano físico com a admiração de muitos colegas que o acompanharam na trajetória em defesa da política de saúde mental do município.

O jovem médico especializou-se em psiquiatria no Hospital Municipal Padre Germano Lauck (HMPGL) e estava na coordenação da Coreme – Comissão de Residência Médica da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). Na sua trajetória, teve atuação comprometida e louvável nos Centros de Apoio Psicossocial II (CAPS II), no Álcool e Drogas (CAPS-AD) e no Infanto Juvenil (CAPS-i), além da enfermaria e emergência psiquiátrica e rede de ambulatório de psiquiatria.

O velório de Douglas Bitencourt será realizado nesta quarta-feira (04) pela manhã, na capela do Cemitério São João Batista, situada na Avenida Brasil, 2440, no Centro de Foz do Iguaçu.