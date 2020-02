Moradores de Santa Izabel do Oeste sofrem grave acidente na PR-182

O casal de irmãos Felipe e Julia Coradin, moradores de Santa Izabel do Oeste, cidade vizinha a Ampére, no sudoeste do Paraná, ficaram gravemente feridos em um acidente na manhã desta terça-feira, 25.

Os dois estavam em uma camioneta GM/S10, trafegando pela PR-182, próximo a um posto de combustível, quando o veículo saiu da pista e bateu em árvores.

Informações apuradas no local pela reportagem das rádios Ampére AM e Interativa FM dão conta que os irmãos retornavam de Francisco Beltrão para casa quando ocorreu o acidente. Chovia no momento. A camioneta atravessou a pista contrária, bateu em um barranco e depois colidiu em árvores.

Usuários da rodovia que passavam pelo local acionaram o Corpo de Bombeiros de Ampére e equipes do SAMU de Realeza também foram chamadas para prestar atendimento. Com muitas dificuldades, a primeira vítima a ser retirada das ferragens foi Julia e pouco tempo depois foi a vez de Felipe. Os dois foram levados para Francisco Beltrão e o estado de saúde deles inspira cuidados.

O transito no local ficou interditado por quase 45 minutos para que o socorro fosse prestado. A Polícia Rodoviária Estadual – posto de Francisco Beltrão – registrou a ocorrência.

Informações de Julio Cesar Alves