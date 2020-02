Moradores de rua de Umuarama são alvos de fiscalização

Fiscais do Código de Postura, da Secretaria Municipal de Fazenda, Vigilância Sanitária, equipes do Centro Pop, Guarda Municipal e Polícia Militar desencadearam uma ação nessa terça-feira (11) em Umuarama, com a finalidade de identificar, orientar e recolher moradores de rua. Também foram fiscalizados estabelecimentos comerciais onde há proibição da comercialização de bebidas alcoólicas.

A ação foi lançada às 13h30 na sede da Guarda Municipal começou no pátio de máquinas da prefeitura de Umuarama, às margens da rodovia PR-580, saída para o Parque das Jabuticabeiras.

As equipes visavam localizar moradores de rua, fazer abordagens em vários pontos da cidade onde há concentração de pessoas nestas condições e realizar checagem documental, fazer encaminhamentos – caso houvesse algum ilícito –, além da tentativa de acolhimento nos locais ofertados pela Prefeitura.

Estabelecimentos instalados no prédio da Estação Rodoviária Municipal também foram alvos de fiscalização e houve a analisa de supostas comercializações de bebidas alcoólicas, e interditou uma lanchonete na rodoviária e um quiosque de sorvetes ao lado do terminal.

O segundo ponto de averiguação foi a Praça da Bíblia, situada ao lado do Terminal Urbano e que é constantemente frequentado por andarilhos, moradores de rua e usuários de drogas.

No local as equipes fizeram o recolhimento de utensílios utilizados para pernoitar na praça. Segundo os Guardas Municipais, a praça não pode servir como ponto de pernoite. “Por isso é que fizemos o recolhimento dos utensílios, entre eles colchões e sacolas com roupas, que permanecerão na sede da GM durante três dias, período em que os proprietários poderão retirá-los”, informou um dos agentes da GM que participava da ação. Os fiscais vistoriaram também a Praça Miguel Rossafa durante a ação desencadeada na tarde de ontem.

Os moradores de rua ou andarilhos foram orientados a procurarem as unidades de apoio oferecidas pelo Poder Público Municipal entre eles a Apromo, onde recebem pernoite, a Casa da Sopa, para alimentação e também o Centro Pop.

Crack e dinheiro

Durante a fiscalização na Praça da Bíblia, os agentes localizaram uma mulher de 29 anos que estava no local pronta para fazer o consumo de droga. Ela foi revistada, até que foi localizada uma pedra de crack de aproximadamente 3 gramas. Segundo os Guardas Municipais, tal pedra poderia ser fracionada em quase dez pequenas pedras que eventualmente poderiam vir a ser comercializadas. A mulher ainda portava a quantia de R$ 27 em dinheiro e, junto com a droga, foi encaminhada à delegacia, onde foram entregues a autoridade policial.

Fonte: Tribuna Hoje News