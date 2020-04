Moradores de Foz do Iguaçu terão novos CEPs a partir do dia 4 de maio

A partir da próxima segunda-feira (4), os novos CEPs da região de Foz do Iguaçu já poderão ser consultados nos sites dos Correios e da Prefeitura da cidade. A atualização dos Códigos de Endereçamento Postal segue a lei municipal 303, de 2018, que organizou a cidade em 37 novos bairros. A criação desses novos Códigos de Endereçamento Postal (CEPs) para Foz do Iguaçu tem como objetivo beneficiar a população da região, levando maior agilidade no recebimento de cartas e encomendas.

O trabalho de recodificação foi conduzido pelos Correios em parceria com a Prefeitura de Foz, envolvendo ainda empresas concessionárias de serviços públicos, Receita Federal e outros órgãos governamentais. Os CEPs, que atualmente utilizam como parâmetro mais de 300 loteamentos, além de vilas e jardins, passam a ser vinculados aos 37 novos bairros criados pela lei 303/2018.

Com as alterações, houve redução no número de CEPs. Na Avenida República Argentina, na altura do bairro Maracanã, por exemplo, os atuais 16 códigos foram concentrados em apenas três.

Os loteamentos continuam existindo conforme decreto de criação de cada um. Entretanto, com a nova configuração, integram-se a um bairro. O morador pode informar como endereço complementar o seu loteamento, mas não como informação do Bairro. O Jardim Itália, por exemplo, passa a fazer parte do Bairro Morumbi.

Todos os logradouros – Avenidas, Praças e Ruas – serão atualizados na base de dados dos Correios para que conste o nome do novo bairro a que pertencem. Mas nem todos os CEPs serão alterados. Em alguns locais, permanecerão os mesmos. As empresas concessionárias de serviços públicos, como Copel (energia) e Sanepar (saneamento) possuem acesso aos serviços de endereços dos Correios e, por esse motivo, a atualização será automática. Embora lojas de comércio eletrônico também tenham acesso à base de dados dos Correios, cabe ao cidadão, no momento da compra, informar o CEP atualizado.

Durante 90 dias, após a atualização da base de dados, que ocorrerá em 4 de maio, os Correios ainda vão entregar nos endereços corretos correspondências com CEPs antigos. A partir de 4 de agosto, a não atualização do endereçamento com o Bairro correto e com a numeração oficial da prefeitura resultará na devolução dos objetos.