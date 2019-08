Moradores antigos da Rua Paraíba comemoram chegada do asfalto

Felicidade define o estado de satisfação das famílias, que em sua grande maioria, residem há mais de 40 anos na Rua Paraíba, bairro Parque dos Estados, em Santa Terezinha de Itaipu e acompanharam nesta semana, a fixação do asfalto na via.

A ação, faz parte do Programa Tapete Preto, que chega em sua 10ª etapa, contemplando as ruas: São Paulo, Piauí, Sergipe, Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Pará. São 31.955,45 m² de recapeamento asfáltico, com investimento de R$ 1.142.567,07.

“Estamos muito felizes. Nossa família foi uma das primeiras a chegar na Rua Paraíba; formei minha família nesse lugar. Lembro de quando era estrada de terra; depois veio a pedra irreguar e hoje amanhecemos com alfalto na porta de casa. Só temos a agredecer”, disse Ivonete Perdoná Bordignon, que há 44 anos reside na Rua Paraíba. Ela, assim como a maioria dos moradores, criou sua família nas imediações.

De acordo com o secretário de Obras e Serviços Públicos, Vânio Morona, ao concluir esta etapa do programa,o bairro Parque dos Estados estará com 98% das vias pavimentadas. “A felicidade dos moradores também é nossa. Cada conquista obtida pela comunidade reflete o comprometimento do prefeito Cláudio Eberhard, que busca melhorias constantes e oferta qualidade de vida aos itaipuenses”, ressaltou o secretário.