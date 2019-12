Moradora do Interlagos está desaparecida 

A Polícia Civil de Cascavel está investigando o desaparecimento de Lucina Rodrigues Ramos, moradora do Bairro Interlagos, em Cascavel. Ela teria sido vista pela última vez ao sair do trabalho na última quinta-feira (5) no carro dela, um Palio de cor prata com placas ALT9I04.

A PC realiza buscas para localizar Luciana e trata o caso inicialmente como desaparecimento de pessoa, mas outras hipóteses já são objeto de análise da investigação.

Qualquer informação sobre o caso ou o paradeiro de Luciana pode ser repassada de forma anônima pelos telefones 190 e 197.