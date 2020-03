O oeste do Paraná teve um sortudo na lista dos sorteados do Nota Paraná desta segunda-feira (9). O terceiro prêmio de R$200 mil saiu para um morador de Cafelândia com 51 bilhetes e duas notas fiscais.

O sorteio de R$ 1 milhão foi para Faxinal com 8 bilhetes participantes e o segundo prêmio de R$ 200 mil foi para Curitiba, com 2 bilhetes. Ele gastou R$ 299,90, em 4 notas fiscais.