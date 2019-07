Mitos e verdades sobre gripes e resfriados

Com a chegada do inverno é comum o aumento do número de pessoas com resfriados ou gripes. As duas doenças são infecções causadas por vírus, que acometem principalmente o sistema respiratório. Mas qual é a diferença entre elas?

Segundo o pneumologista Celso Padovesi, da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, a gripe é um quadro mais grave do que o resfriado com sintomas mais intensos: “A gripe é causada pelo vírus Influenza e pode ocasionar quadros graves de saúde, especialmente em idosos – acima de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, gestantes e crianças menores de 5 anos. Já o resfriado é causado por vários outros tipos de vírus e costuma se manifestar mais leve, afetando principalmente as vias aéreas superiores e raramente chega a situações graves”.

Para esclarecer os principais pontos e desvendar os Mitos e Verdades sobre as doenças, confira abaixo as dicas do especialista:

VERDADE:

É possível evitar um resfriado ou gripe

As principais medidas para prevenir gripes e resfriados são: lavar bem as mãos, usar álcool-gel após contato com pessoas doentes, evitar ficar em ambiente fechado onde há pessoas com essas doenças e, sempre que possível, evitar confinamento com outras pessoas nos períodos de epidemia desses vírus (geralmente nos meses de outono e inverno). Caso tenha contato próximo com alguém que esteja com gripe ou resfriado, o uso de máscara cirúrgica e a lavagem adequada das mãos são medidas que diminuem o risco de contágio.

MITO

Tomar vitamina C ou consumir mais alimentos ricos evitam resfriados

Não há evidencias científicas de que o uso de vitamina C possa evitar um quadro de resfriado.

MITO

Manter o corpo agasalhado e aquecido evita resfriados

Não. A temperatura corporal não determina o surgimento do resfriado.

VERDADE

Descanso e alimentação adequada é a melhor forma de cuidado

O paciente com resfriado deve usar medicamentos para alívio dos sintomas, como analgésicos, antitérmicos, inalações e xaropes. Também é importante manter uma boa hidratação, alimentar-se bem, dormir bem e fazer repouso.

MITO

Medicamentos auxiliam na velocidade do tratamento

Os medicamentos utilizados para o tratamento do resfriado servem apenas para alívio dos sintomas, como analgésicos, antitérmicos, inalações e xaropes. Esses medicamentos não aceleram a resolução do resfriado, apenas aliviam os sintomas.