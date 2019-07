Miss Mundo Argentina realiza gravações nos atrativos de Foz do Iguaçu

Os atrativos turístico de Foz do Iguaçu foram escolhidos como cenário para as gravações do Miss Mundo Argentina 2019. O concurso será realizado no final do mês de setembro no país vizinho. A vencedora reapresentará a Argentina na etapa mundial, no dia 14 de dezembro, em Londres.

A organização escolheu a cidade para gravar um programa especial do concurso para ser veiculado na internet e também com repetições no Canal 13 (ElTrece), a segunda maior rede de televisão da Argentina. Serão exibidos episódios a partir do dia 19 de julho até a realização do evento, em setembro.

Além das mídias sociais e do canal de TV, também serão veiculadas campanhas de publicidade e de conteúdo jornalistico em outros veículos de comunicação, gerando uma ampla mídia espontânea para Foz.

No primeiro dia, as candidatas e a equipe de produção visitaram as Cataratas do Iguaçu, no lado brasileiro, o Macuco Safari e a Churrascaria Rafain. A secretaria de Turismo, Indústria, Comércio e Projetos Estratégicos, em parceria com os atrativos, apoia a gravação do programa.

Na programação da organização do evento ainda consta visitas ao Marco das 3 Fronteiras, Parque das Aves, Itaipu Binacional e Kattamaran II, passeio pelos rios Iguaçu e Paraná, além de sobrevoo com a Helisul, nas Cataratas do Iguaçu.