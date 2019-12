Ministério Público do Paraná denuncia sete policiais militares por homicídio

O Ministério Público do Paraná, por meio do núcleo da capital do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), ofereceu denúncia criminal contra sete policiais militares pelo crime de homicídio praticado contra duas pessoas suspeitas de envolvimento em roubo de um veículo. O crime ocorreu no dia 26 de julho deste ano, em Curitiba.

Conforme a denúncia, após serem acionados para atender a ocorrência do roubo de um carro no Centro Cívico, os agentes públicos iniciaram uma perseguição aos suspeitos que, no bairro Pilarzinho, colidiram contra um poste. Em seguida, os policiais efetuaram 33 disparos contra dois homens que estavam no veículo, mesmo eles tendo deixado o carro com as mãos para cima, não oferecendo, portanto, qualquer resistência. Uma das vítimas, inclusive, sequer tinha participado do roubo.

Ao oferecer a denúncia, o MPPR também pediu à Justiça o afastamento do tenente que estava à frente da operação, destacando que ele “agiu de forma contrária às expectativas sociais sobre a função do policial militar e à formação profissional recebida para defesa da sociedade; revelando que no exercício de seu mister, ao invés de proteger a sociedade, colocou-a em risco, havendo justo receio de que possa vir a praticar novas infrações penais da mesma natureza ou de natureza semelhante quando no exercício da função”.

Autos nº: 0001606-63.2019.8.16.0006

Fonte: Ministério Público