Minha Casa Minha Vida não terá atendimento de 6 de maio a 5 de julho

A Cohavel (Companhia de Habitação de Cascavel) informa que no período de 6 de maio a 5 de julho deste ano, não haverá atendimento presencial no setor do Programa Minha Casa Minha Vida, que funciona na sede da Companhia, na Rua Paraná, 2607, em frente ao Colégio Marista.

Nesses dois meses, a equipe do PMCMV será destacada para desenvolver atividades externas, conforme previsto na Portaria 21 do Ministério das Cidades, pertinentes ao trabalho técnico social nos empreendimentos do Programa no Município.