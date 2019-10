Militares de todo o País realizam treinamento

Reportagem: Claudia Neis

Cerca de 500 capitães do Exército Brasileiro, vindos de diversos estados e também de países vizinhos, estiveram em Corbélia esta semana realizando atividades práticas que finalizam um curso de aperfeiçoamento. “Essas atividades são a conclusão de um curso que durou dois anos realizado pela EsAO [Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais], com base no Rio de Janeiro. Nesse curso, os capitães, formados há pelo menos dez anos pela Academia Militar das Agulhas Negras, são preparados para as mais variadas situações. Temos um aprendizado teórico durante o processo e criamos estratégias que aqui, nesse momento, são colocadas em prática e avaliadas”, explica o general de Brigada, coordenador da EsAO, Carlos Augusto Ramires Teixeira.

Ele destaca ainda a escolha da região oeste para a realização do treinamento por conta da referência nacional da 15ª Brigada Mecanizada. “Nós temos aqui todo o apoio da 15ª Brigada, que é uma das mais bem equipadas do País. A primeira a receber o Guarani, um veículo blindado de extrema segurança. Além do relevo da região ser muito favorável para a realização das atividades necessárias”, enfatiza o general.

As atividades são focadas em situações hipotéticas para as quais os capitães precisam criar estratégias reais.

Preparação de capitães

Os capitães, após a formação, serão redistribuídos pelas Brigadas de todo o País. Em Cascavel serão três vagas abertas. Eles devem levar o conhecimento adquirido para as guarnições.

Dentre os 500 capitães, 17 são de nações amigas, como Paraguai, Argentina, Uruguai, Guiné-Bissau, Moçambique entre outros. “Acho que é uma das melhores experiências profissional que já vivi na minha vida. É uma escola com grandes profissionais, que tem bagagem em todos os aspectos da nossa profissão. Vou levar todo o conhecimento para o meu país e colocar em prática para mudar a realidade lá”, comemora o Capitão Mamadú Camará, de Guiné-Bissau.

A formação dos Capitães termina hoje com a visita estratégica à estrutura da Usina de Itaipu, em Foz do Iguaçu e depois o retorno ao Rio de Janeiro.