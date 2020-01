Milhões de alunos voltam às aulas na próxima semana

A próxima semana será de volta às aulas em todo o Paraná. Na rede estadual, cerca de 1 milhão iniciam o ano letivo na quarta-feira (5). Os municípios têm calendário próprio, e, por isso, em algumas cidades as aulas começam na terça, e outras na quinta, por exemplo.

Em Foz do Iguaçu, mais de 29 mil alunos matriculados nas 50 escolas e nos 41 Cmeis (Centros Municipais de Educação Infantil) voltarão às aulas no dia 6 de fevereiro. O ano letivo terá 201 dias e uma carga horária de 804 horas para os alunos das escolas.

“Na próxima segunda-feira (3), desenvolveremos atividades pedagógicas voltadas aos profissionais da educação, e, na quinta-feira (6), estaremos prontos para receber os alunos e iniciar mais uma etapa escolar com muitas novidades”, disse a secretária da Educação, Maria Justina.

Nos dias 3 e 4 haverá o 4º Seminário Municipal da Educação com professores, agentes de apoio e secretários. Durante os dois dias serão abordados temas que visam à valorização dos profissionais da educação no âmbito municipal.

Já as aulas da EJA (Educação de Jovens e Adultos) serão retomadas na segunda-feira (3) e os alunos terão carga de 600 horas distribuídas em 200 dias letivos.

Calendário escolar 2020:

Cmeis

1º semestre: 06/02 a 24/07

2º semestre: 27/07 a 17/12

Escolas

1º trimestre: 06/02 a 18/05

2º trimestre: 19/05 a 11/09

3º trimestre: 14/09 a 17/12

EJA

1º semestre: 03/02 a 30/04

2º semestre: 23/07 a 16/12

Reformas

Atendendo aos pedidos de muitos pais, alunos e professores, em 2020 a Prefeitura de Foz do Iguaçu prevê construções de novas unidades de ensino, ampliações e reformas. “No ano passado, durante as edições do Orçamento Participativo, as comunidades tiveram a oportunidade de apontar as obras prioritárias de cada região. Dentro de um ambiente democrático e transparente, muitos definiram que ações na educação fossem prioritárias. Atendendo aos pedidos, executaremos um grande volume de obras neste ano”, explica o prefeito Chico Brasileiro.

Resultado do diálogo com a comunidade, já está em andamento uma licitação para reformas as escolas Duque de Caxias e Altair Ferraz Zizo. O investimento será superior a R$ 4,5 milhões. Ainda neste ano, outras oito escolas também receberão os serviços.