Metropolitano com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel. A prova será disputada no dia 15 de março no Kartódromo Delci Damian. As inscrições antecipadas podem ser feitas pelo site www.kartclubecascavel.org.br com a taxa de R$ 100 para as categorias Mirim e Cadete; e de R$ 250 para F-4 Sorteada A, F-4 Sorteada B, F-4 Força Livre e 125 Sprinter. A competição tem promoção e organização do Kart Clube de Cascavel, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

