Mesmo com chuva, preparativos para o Show Rural continuam em ritmo acelerado

Cortar, lixar, encaixar, pregar e pintar. A orquestra dos trabalhadores e suas ferramentas anunciam a reta final de preparação do Show Rural Coopavel 2020. Entre os sons das parafusadeiras e martelos vão se erguendo os estandes. Nessa sinfonia, participam mais de dois mil trabalhadores de 90 empresas montadoras de todo o País. Juntos, preparam há mais de um mês o espaço para 650 expositores que receberão o público a partir deste domingo (2).

A composição dos espaços considera a exposição de produtos e serviços, áreas de atendimento e também inclui o embelezamento, com flores e outras plantas, áreas sociais, de descanso e de entretenimento. Tudo para que a visitação seja agradável e as pessoas possam aproveitar ao máximo as novidades apresentadas neste ano.

Os estandes foram organizados por setores. Por exemplo, existe uma área específica para o ramo da pecuária, outra para grãos, maquinário, olericultura e bovinocultura de leite. Para aproveitar melhor o passeio, recomenda-se ao visitante que acesse o mapa completo do evento no site www.showrural.com.br

No auge da mostra de tecnologia, que é uma das maiores do mundo, serão mais de quatro mil colaboradores atuando intensamente para atender o público. A estimativa é de que 250 mil pessoas visitem a 32ª edição do Show Rural Coopavel, que este ano incentiva o empreendedorismo, a tecnologia e a sustentabilidade. Serão 650 expositores e a expectativa de negócios é superior a R$ 2 bilhões.

