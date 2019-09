A atleta rondonense Aline Frank (à esq. na foto), de 21 anos, recebeu pelo terceiro ano consecutivo, no último sábado (14), na solenidade “Melhores do Ano de 2019”, o troféu de campeã estadual da categoria Juventude, tornando-se tricampeã. O evento foi realizado pela Federação do Tênis de Mesa do Paraná, na cidade de Guarapuava. O campeonato, disputado anualmente em sete etapas, foi vencido por antecipação, tendo ela conquistado seis etapas e sido vice em uma.