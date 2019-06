“Mensagens tinham duplo sentido”, aponta servidora

A servidora pública Fernanda Baldi – lotada na Secretaria de Esportes de Cascavel – acompanha o caso de suposto assédio sexual cometido pelo ex-diretor da secretaria Cleber Fonseca envolvendo estagiários do setor. Ontem, ela esteve na Câmara de Vereadores para prestar esclarecimentos à Comissão de Esporte.

Ao relatar o caso aos vereadores, Fernanda explicou que, ao tomar conhecimento da situação, buscou auxílio de um advogado. “Em 22 de maio estava conversando com meus estagiários e um deles se demonstrou receoso em relação à presença do acusado [Cleber]. Achei estranho e comecei a questionar o motivo. Lentamente as informações surgiram. O estagiário disse que várias vezes recebeu mensagens com teor de duplo sentido. Outro estagiário disse o mesmo e foi unanimidade entre a maioria, no entanto, nem todos tiveram coragem de repassar as mensagens”.

Ela constatou que um deles – menor de idade – também recebeu as mensagens “com teor mais forte, com cunho sexual, aliciamento sexual… Jamais me calaria diante de uma situação como essa. Não é condizente ao que estamos acostumados a pregar”.

No dia 28 de maio, o prefeito Leonaldo Paranhos foi procurado pela servidora. “Naquele dia ele estava com a agenda lotada. Ele viajou, esperamos o retorno. Um dos celulares [das vítimas] não estava funcionando e precisava ser recuperado”, detalha. Na sexta-feira, dia 31, Paranhos recebeu a servidora: “O prefeito ficou extremamente preocupado e assustado com o teor das mensagens e imediatamente tomou as providências. Deu à família todo o atendimento”.

Cleber pediu exoneração e atestou problemas médicos. Ele foi procurado pela reportagem para poder esclarecer o assunto mas não respondeu às tentativas.