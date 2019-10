“Menestrel, Conta a Imigração do Paraná” circula pelo Paraná no Circuito Cultural Sesi

O Circuito Cultural, iniciativa do Sesi Cultura Paraná, promove o espetáculo “Menestrel, Conta a Imigração do Paraná”da Cia Karagozwk, e será realizado em 13 cidades do interior do estado, de 7 a 25 de outubro.

Este programa tem parceria com as Secretarias de Cultura e de Educação, Fundações Culturais e Indústrias, dos municípios atendidos, que contribuem das mais diversas maneiras para a realização deste programa.

No centro do palco, uma grande, bonita e instigante carroça ocupa a cena, que começa com ar de mistério e música.

Surgem Menestrel e Esmeralda, personagens contadores de história que descobrem que aquela bela carroça é fantástica. Os dois são convidados a entrar pela Nona do Bem, criada com boneco de sombras. Essa técnica de teatro ocorre na tela que está no corpo da carroça. Por encanto da Nona do Bem, Menestrel e Esmeralda caem dentro do livro e passam a viajar na história da Imigração do Paraná.

Eles vivem uma verdadeira aventura. A tela da carroça leva o público aos idos de 1875, no Porto de Paranaguá, onde chegaram os primeiros imigrantes vindos de navio. Os “caçadores de história” enfrentam desafios, mas não desistem da viagem que os leva a Morretes, à construção da estrada de ferro Paranaguá – Curitiba, e os situa no tempo, mostrando o fandango no litoral, a congada da Lapa, passando por Prudentópolis, Araucária, Irati, Carambeí, Colônia Witmarsum, norte do Paraná e terminando na região de Foz do Iguaçu, as “Terras do Paiquerê”, conforme são denominadas pelos Caingangues e Guaranis.

Chegando à última página do livro, nossos aventureiros encontram a Nona do Bem que os saúda e agradece pela viagem que os levou a descobrir que o Paraná é um verdadeiro caldeirão cultural e se formou a partir da vinda de imigrantes de várias etnias, que trouxeram junto com a bagagem suas crenças, trejeitos, cheiros, aromas, tradições, sabedoria popular e muita diversidade.

Embora o público-alvo sejam as crianças, o espetáculo tem potencialidade para reunir toda a família, chamando atenção tanto pela temática, como pelo interesse pelo teatro de sombras, que, apesar de milenar, ainda hoje desperta muita curiosidade.

Uma característica interessante da Companhia Karagozwk é que ela desenvolve sua própria linha de equipamentos de iluminação de forma sustentável no atelier em Curitiba, utilizando diversos materiais recicláveis e contribuindo dessa forma para a preservação do meio ambiente. Esse foi um caminho encontrado para aliar a arte ao compromisso com a sustentabilidade, que também deve ser assumido por cada cidadão.

SERVIÇO

O Circuito Cultural do Sesi Cultura Paraná apresenta:

“Menestrel”

Cascavel:

Data: 07 de outubro, às 16h

Local: Centro Cultural Gilberto Mayer – Rua Duque de Caxias, 379 – Centro.

Marechal Cândido Rondon:

Data: 08 de outubro, às 19h30

Local: Salão do Alemão – Parque de exposição – Rua Ceará, 412, Centro

Terra Roxa:

Data: 9 de outubro, às 14h

Local: Casa da Cultura Ademir Antonelli – Avenida Presidente Costa e Silva, Centro, S/N

Foz do Iguaçu:

Data: 10 de outubro, às 20h

Local: Unioeste Campus Foz do Iguaçu. Auditório Alcebíades Luiz Orlando – Av. Tarquínio Joslin dos Santos, 1300

Medianeira:

Data: 11 de outubro, às 20h

Local: Centro Cultural Arandurá – Avenida Brasil, 1677, Centro

Capanema:

Data: 15 de outubro, às 14h30

Local: Centro de Eventos Martinho Lutero – anexo ao parque de exposições – Avenida Ubiratã, 614, Bairro Santa Cruz

Dois Vizinhos:

Data: 16 de outubro, às 14h

Local: Centro Cultural Arte e Vida – Avenida Dedi Barichello Montagner, 760, Centro

Pato Branco:

Data: 17 de outubro, às 19h

Local: Centro Cultural Sesi Pato Branco – Rua Xingu, 833, Bairro Amadori

Palmas:

Data: 18 de outubro, às 20h

Local: Centro Cultural Dom Agostinho Sartori – Avenida Clevelândia, 521, Centro

Guarapuava:

Data: 22 de outubro, às 15h

Local: Teatro Sesi Guarapuava – Rua Coronel Lustosa, 1.736, Bairro Batel

Rebouças:

Data: 23 de outubro, às 15h

Local: Centro Cultural Flórido Cabral – Avenida Adolfo Stadler, 650, Centro

Rio Negro:

Data: 24 de outubro, às 15h

Local: Cine Teatro Antonio Cândido do Amaral – Rua Juvenal Ferreira Pinto, 2070, Bairro Seminário

Mandirituba:

Data: 25 de outubro, às 15h

Local: Teatro Municipal de Mandirituba – Rua Da Liberdade 353, Centro

Valor: Ingresso solidário – 1kg de alimento não perecível.

Classificação: livre

Duração: 60 minutos

Observação: os ingressos poderão ser adquiridos na bilheteria dos espaços, no dia da ação, uma hora antes do espetáculo (espaços sujeitos a lotação). O Sesi Cultura receberá a doação voluntária de 1kg de alimento não perecível no dia das apresentações.