Megarromaria parte para Aparecida do Norte

Reportagem: Milena Lemes

Quase 500 romeiros saíram de Cascavel na manhã dessa quarta-feira (13) rumo a Aparecida do Norte (SP), cidade onde foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida por três pescadores, no Rio Paraíba. “O objetivo das pessoas é render a graça, louvar a Nossa Senhora e agradecer”, explica Paulo Meira, um dos coordenadores de equipe.

Essa é a 22ª edição da Romaria, organizada todos os anos pela comunidade Nossa Senhora do Rosário, no Bairro Santos Dumont. A megarromaria partiu em nove ônibus.

Darlene Ferreira embarcou pela primeira vez a Aparecida e conta que seu objetivo já está definido: “Eu vou para agradecer as coisas que eu consegui durante todo o ano e também pelas coisas que eu consegui superar”.

A mãe, o marido, a afilhada e a madrinha de Darlene também embarcaram na viagem.

De acordo com Paulo, pessoas de Cascavel, cidades vizinhas e até do Mato Grosso do Sul fazem parte dessa edição.

Iracema dos Santos mora em Cascavel e está participando da romaria pela segunda vez. “A gente sente paz quando chega lá… é acolhido pela cidade, porque todo o mundo vai até lá com o mesmo objetivo, de agradecer”. Iracema foi acompanhada do filho.

Programação

Os romeiros partiram ontem de Cascavel e retornam apenas no fim da tarde de domingo (17). Durante esses quatro dias, eles acompanharão a Santa Missa, a procissão ao Morro do Cruzeiro, a visita ao Santuário Frei Galvão, a caminhada do rosário e visitas à Canção Nova, ao Santuário do Pai das Misericórdias e ao Santuário São Miguel Arcanjo Bandeirantes.