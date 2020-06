Médicos do consamu reaniman homem de 50 anos nesta madrugada

Na madrugada desta segunda-feira (15), uma equipe da Unidade de Suporte Avançado de vida (USA) e da Unidade de Suporte Básico de vida (USB) da cidade de Cascavel foram acionadas para atender uma parada cardiorrespiratória (PCR), em um homem de 50 anos.

Quando a equipe do Consamu chegou ao local, os populares já haviam iniciado a reanimação cardíaca. Com a chegada da equipe e após 1h30 de reanimação, o paciente voltou à circulação sanguínea espontânea, sendo encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Salete, com sinais de vida. O homem que já havia histórico de parada cardíaca, agora passa bem.

O número para chamar o SAMU em caso de perigos como este é 192