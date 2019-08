Médico pioneiro de Cascavel falece após cirurgia

O médico German Ernesto Jimenez Carrillo, 75 anos, especialista em cirurgia plástica, faleceu na manhã de hoje. Ele estava internado no Hospital do Câncer – Uopeccan há dois meses, logo após uma cirurgia. Jimenez foi diagnosticado com um nódulo no fígado.

Além da clínica particular, Jimenez que era especializado em universidades de Buenos Aires e Espanha, era professor titular da Universidade Estadual do Oeste do Paraná e membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, membro titular da Sociedade Brasileira de Medicina Estética e membro da União Internacional de Sociedades de Lipoplastia.

O velório será nesta quarta-feira às 13h30 – enterro no Cemitério Cristo Redentor, nesta quinta-feira, 9h30.