Medicamentos e anabolizantes apreendidos na Ponte da Amizade

Receita Federal e Força Nacional apreenderam no fim de semana, durante fiscalização de rotina na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, grande quantidade de anabolizantes e medicamentos de procedência estrangeira.

A ação ocorreu quando um táxi de placas de paraguaias foi selecionado para a fiscalização. Nele estavam o motorista e uma passageira de nacionalidade brasileira. Durante a fiscalização do veículo, foram encontradas duas bolsas no porta malas, que o motorista informou serem da passageira.

Na inspeção das bolsas em que estavam os medicamentos, a traficante tentou fugir, mas foi contida por agentes da Força Nacional.A passageira foi presa e encaminhada com os anabolizantes e os medicamentos para a Delegacia da Polícia Federal de Foz do Iguaçu.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.