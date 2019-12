Medicamentos contrabandeados escondidos em fundo falso de veículo são apreendidos no oeste

A PRF(Polícia Rodoviária Federal) apreendeu grande quantidade de medicamentos contrabandeados do Paraguai na manhã desta quinta-feira (12) em São Miguel do Iguaçu.

Uma equipe da PRF, atuando em conjunto com demais órgãos de segurança na Operação Muralha, na praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu, no km 704 da BR-277, abordou o veículo.

Em vistoria ao porta-malas do veículo Fiat/Palio Week com placas de Cascavel/Pr, foi encontrado uma pequena quantidade de mercadorias de origem estrangeira ao realizar uma busca mais detalhada no automóvel foi encontrado em um compartimento preparado no para-choque traseiro uma grande quantidade de medicamentos de origem estrangeira.

A condutora, uma mulher de 45 anos, informou que levaria o veículo para Cascavel/PR e receberia a importância de R$ 1 mil pelo transporte dos produtos. As passageiras duas mulheres sendo uma delas menor de idade, informaram que não sabiam o que estava sendo transportado no veículo e que apenas acompanhavam a condutora na viagem.

A PRF encaminhou a ocorrência para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR.