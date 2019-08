McDia Feliz espera arrecadar R$ 300 mil

Neste sábado (24) tem mais uma edição do McDia Feliz em todo o Brasil. A campanha, idealizada pelo Instituto Ronald McDonald, tem como objetivo arrecadar fundos e contribuir para o aumento dos índices de cura do câncer infantojuvenil. Nesse dia, toda a renda da venda de Big Mac é revertida às instituições cadastradas.

A Uopeccan (União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer) de Cascavel participa da campanha há mais de 20 anos. Ano passado, foram arrecadados R$ 297.779. Para este ano, a meta é superar os R$ 300 mil. E está quase lá. Já foram vendidos 17.400 tíquetes, que totaliza R$ 295.800.

Cada lanche é vendido por R$ 17 e toda a renda é revertida para a instituição parceira, no caso de Cascavel, a Uopeccan.

Neste ano, a verba será usada para a capacitação dos profissionais e para exames de diagnóstico avançado.

A estudante Paulini Biavatti e a família participam da campanha há três anos. Para ela, ajudar é importante, pois pode salvar vidas. “Três pessoas da minha família tiveram câncer e foram cuidadas na Uopeccan, então nós sabemos o quanto o trabalho da equipe é importante e, enquanto o projeto existir, nós vamos ajudar”.

Oncopediatria

De acordo com a Uopeccan, 302 crianças das regiões oeste, noroeste e sudoeste do Paraná são tratadas na oncopediatria do Hospital do Câncer.

Reportagem: Milena Lemes