McDia Feliz arrecadou R$24,3 milhões na campanha deste ano 

A 31ª edição do McDia Feliz, realizada no dia 24 de agosto deste ano, arrecadou R$ 24,3 milhões e beneficiará instituições em todo o país. Em 2019, as 59 instituições ligadas à oncologia pediátrica receberão recursos que beneficiarão diretamente 86 projetos selecionados pelo Instituto Ronald McDonald. E a Uopeccan, localizada em Cascavel, Paraná, é uma dessas instituições que será contemplada com a campanha 2019.

A unidade, com 28 anos, conta hoje com 302 crianças e adolescentes beneficiados. Ao todo, dois projetos serão beneficiados com a arrecadação. São eles:

(a) Capacitação dos profissionais da saúde para a identificação precoce do câncer em crianças e adolescentes na região Oeste, Noroeste e Sudoeste do Paraná, que terá como principal objetivo promover o diagnóstico precoce, qualificando profissionais da área de saúde, por meio de capacitações sobre o câncer infantojuvenil o valor total do projeto é de R$ 126.889,00.

(b) Exames de Diagnóstico Avançado, que objetiva o custeio de despesas com exames laboratoriais de diagnóstico avançado cujos recursos atuais são insuficientes para realização dos mesmos. Pretendemos com o recurso do IRM realizar exames de diagnóstico das áreas de anatomia patológica, imunofenotipagem, cariotipagem, FISH (fluorescent in situ hybridization) e biologia molecular, visando a agilidade no diagnóstico, prognóstico e tratamento do câncer infantojuvenil o valor total do projeto é de R$180.900,00.

A 31ª edição da mobilização contou com o apoio de milhares de voluntários, além de vários fornecedores do sistema McDonald’s, a comunidade de franqueados e parceiros que foram decisivos para fazer desta arrecadação um grande sucesso. Além de todo esse suporte, o McDia Feliz 2019 contou com a participação de Felipe Andreoli, embaixador nacional da campanha, que abraçou a causa e convocou toda a sociedade a participar da mobilização.

“Em mais um ano da campanha, vimos a união de voluntários, parceiros, celebridades, clientes, franqueados e a sociedade em prol da nossa causa. O McDia é construído com amor e com a certeza que cada um precisa fazer a sua parte para ampliar as chances de cura para as nossas crianças e adolescentes com câncer no Brasil. Cada Big Mac conta!”, destaca Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald.

Impacto social ampliado

Desde 2018, o McDia Feliz, que chega a sua 31ª edição, ampliou seu impacto social e passou a beneficiar duas causas de grande importância no Brasil: saúde e educação. Sendo assim, em mais uma edição, além do combate ao câncer infantojuvenil, que hoje é a maior causa de morte de crianças e adolescentes, através das instituições apoiadas pelo Instituto Ronald McDonald, a campanha também destinará recursos para o Instituto Ayrton Senna, organização não governamental que, há mais de 20 anos, trabalha para desenvolver o potencial das novas gerações por meio da educação integral, ampliando suas oportunidades de vida e tornando-as agentes de transformação.

Sobre o Hospital do Câncer Uopeccan

Hospital do Câncer Uopeccan é reconhecido pela qualidade no atendimento médico-hospitalar, de forma humanizada e segura a 28 anos. Fundada em 12 de junho de 1991 com apenas 35 leitos e uma Bomba de Cobalto a instituição recebia pacientes de Cascavel e região, no HU (Hospital Universitário). Em 1999 a Uopeccan já possuía sede própria, contava com a Casa de apoio e o bloco da radioterapia, com apenas 700 m2, porém, com um novo equipamento, Acelerador Linear, liberado na época pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional da saúde.

Mas em 28 de setembro de 2010 a Uopeccan conquistou um novo espaço para exercer a boa prática de oncologia, agora também para crianças e adolescentes com câncer. Graças a comunidade e a parceria com o Instituto Ronald McDonald, fundos arrecadados com a campanha McDia Feliz 2007, 2008 e 2009, foi possível arrecadar recursos financeiros para a obra de ampliação da instituição, que, foi destinada para a oncopediatria. Desde então, a Uopeccan vem atendendo municípios da região Oeste, Centro Oeste, Sudoeste e Noroeste do Paraná.

A Uopeccan é o único Complexo Hospitalar do interior do estado a realizar o tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Atualmente 302 crianças de toda a região estão em tratamento na instituição que oferece tratamento quimioterápico, radioterápico e cirúrgico.

A unidade de Cascavel conta com uma área de 12 mil m², sendo: Hospital, Casa de Apoio e Núcleo Solidário. A unidade tem disponível 125 leitos, Unidade de Terapia Intensiva (U.T.I) adulto e infantil com 10 leitos e equipamentos de suporte à vida de última geração. A instituição possui cinco salas cirúrgicas, com profissionais capacitados para atender qualquer tipo de cirurgia de urgência e emergência relacionadas à oncologia. A Uopeccan tem área exclusiva para o tratamento de pacientes infantojuvenil. O hospital também oferece o Programa de Residência Médica em Cancerologia Clínica e Cirúrgica, Transplante de Medula Óssea, Transplante de Fígado e conta com um dos mais sofisticados tratamentos de Radioterapia do Brasil.

A unidade de Umuarama conta com um total de 18.183,37 m², além de atendimentos oncológicos, oferece também atendimento geral para algumas especialidades. A estrutura da unidade conta com 215 leitos, 20 leitos de U.T.I e 9 salas cirúrgicas. As duas unidades realizam atendimentos Particulares, Planos de Saúde e pelo Sistema Único de Saúde – SUS.

É com esta preocupação que a Uopeccan, tem como principal objetivo fornecer aos pacientes e familiares o atendimento em tempo integral, garantindo qualidade no serviço.