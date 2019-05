Matelândia terá estação modular para tratamento de esgoto

Estão em andamento as obras de implantação de um novo modelo de estação de tratamento de esgoto na cidade de Matelândia, no Oeste do Paraná. A opção por uma estrutura modular oferece a vantagem de ter uma implantação mais rápida e de permitir a ampliação da capacidade de tratamento de acordo com a necessidade do sistema. A obra deve ser concluída até setembro deste ano. O investimento é de R$ 4 milhões.

Todo o processo de tratamento vai ser automatizado, podendo ser monitorado à distância pelo Centro de Controle Operacional (CCO). O tratamento por Tecnologia OxiRedoxi, que insufla oxigênio para reduzir a carga orgânica, promovido nesta estação, dispensa a adição de produtos químicos e atende aos critérios da legislação do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama), que cuida dos recursos hídricos do país.

“As novas unidades dos sistemas de esgoto têm sido projetadas para melhorar cada vez mais a qualidade do efluente tratado antes de ser lançado nos corpos receptores”, diz a gerente regional da Sanepar, Rita Ivone Camana.

VANTAGENS – Outras vantagens do modelo modular são a redução do espaço físico para implantação do tratamento e a redução dos odores resultantes nos processos. “A Sanepar tem buscado sempre novas tecnologias que atendam as exigências ambientais e que tragam conforto e melhoria na qualidade ambiental para as pessoas, como com a redução da incidência de odores”, destaca a gerente regional Rita Ivone Camana.

O processo de tratamento desta unidade será feito por meio de lodos ativados com aeração contínua, com vazão de tratamento de até 30 litros por segundo. Quando esta unidade entrar em operação, a Sanepar vai investir nas reformas, melhorias e readequações da atual estação. Juntas as duas unidades vão garantir a segurança operacional do sistema de coleta e tratamento de esgoto da cidade. A estrutura do sistema conta com quase 53 mil metros de redes, que coletam o esgoto de 2.966 imóveis da cidade.

LODO – Nesta ETE modular o esgoto será encaminhado por gravidade para um decantador secundário. Nesse meio físico e biológico vai ocorrer o adensamento, a decantação e o complemento das reações de digestão e desnitrificação do lodo. Na sequência ocorre o adensamento do lodo resultante no processo de tratamento. Depois de adensado, o lodo pode ser depositado nos leitos de secagem instalados ao lado da estação de tratamento.