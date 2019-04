O jogo, pela segunda rodada da Liga Nacional, foi neste sábado no Ginásio Arrudão em Francisco Belrão.

Marreco faz dois a zero ainda no primeiro tempo com Zequinha e Sinoê.No segundo tempo, Vilela descontou para o Marechal Rondon e Bruno Petry empatou logo depois em 2 a 2.

Jogando em casa o Marreco foi em busca da vitória, e ela veio com Fabiano e Max que fecharam o placar em Marreco 4 x 2 Marechal.