Marreco enfrenta lanterna da Série Ouro do Estadual

Cascavel – Vindo de um jogo no qual virou o placar depois de estar perdendo por dois gols de diferença fora de casa, por 3 a 2, em Toledo, na última terça (13), o Marreco volta á quadra nesta quinta-feira pela Série Ouro do Paranaense novamente como visitante. O duelo é contra o São Lucas, em Paranavaí, às 20h30, no Ginásio Lacerdinha, pela 14ª rodada.

A vitória de virada em Toledo fez o Marreco subir uma posição na classificação. O time de Francisco Beltrão ultrapassou o Umuarama e agora é o quinto colocado, com 36 pontos – empatado com a equipe umuaramense, mas em vantagem nos critérios de desempate. Em caso de vitória nesta noite, os comandados do técnico Paulinho Gambier se igualarão ao quarto colocado Campo Mourão na classificação.

Já o São Lucas busca a vitória desesperadamente para reagir no campeonato o mais rápido possível. Com apenas uma vitória em 18 jogos, o time de Paranavaí ocupa a última colocação do Paranaense, com 5 pontos.