Marechal Futsal tenta frear o Campo Mourão

Mal. Rondon – Dois dias depois de conseguir quebrar os 100% de aproveitamento do Cascavel na Série Ouro do Paranaense, o Marechal Futsal volta à quadra pela competição nesta noite para tentar frear o Campo Mourão, em duelo marcado para as 19h30, no Ginásio Ney Braga, pela 10ª rodada do Estadual.

O duelo com os cascavelenses, na noite de segunda-feira, terminou empatado por 1 a 1 e marcou a estreia do técnico Fernando Malafaia à frente do time rondonense, que apesar de ter sido o único em nove rodadas a conseguir tirar pontos da Serpente, segue sem vencer há seis jogos, entre Paranaense e Liga Nacional.

O último triunfo foi exatamente há um mês, no dia 22 de abril, diante do Palmas, por 3 a 2, fora de casa. Diante de seu torcedor, o Marechal não vence há mais tempo, desde os 4 a 1 aplicados sobre o São José dos Pinhais no dia 17 de abril.

Como visitante, o Marechal terá a oportunidade de tentar voltar a vencer também contra o Campo Mourão, pois retribuirá a visita do time do Sudoeste no sábado (25), mas pela 6ª rodada da Liga Nacional.

Mais jogos

Outros dois jogos movimentarão a Série Ouro do Paranaense de Futsal nesta quarta-feira. Em São José dos Pinhais, o time da casa recebe o Pato às 20h15, pelo encerramento da 9ª rodada. Já em Francisco Beltrão, Marreco e Umuarama medem forças às 20h30, no Arrudão, pela 10ª rodada.