Marechal e Umuarama iniciam as quartas de final da Série Ouro

Mal. Rondon – Tradicionais equipes do salonismo paranaense, Marechal e Umuarama começarão nesta quinta-feira (10) a disputa do mata-mata das quartas de final da Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal. O jogo de ida entre as equipes será às 20h, no Ginásio Amário Vieira da Costa, casa da equipe umuaramense.

Quem levar a melhor nesta noite terá a vantagem do empate no jogo de volta, será dia 25 (sexta-feira), em Marechal Cândido Rondon. Em caso de uma vitória para cada lado ou dois empates, a vaga na semifinal será decidia nos pênaltis.

O Marechal Futsal chega às quartas de final com a segunda melhor campanha da fase classificatória, com 16 vitórias, sete empates e apenas três derrotas. Já o Umuarama avançou na 7ª posição, com 12 vitórias, quatro empates e 10 derrotas.

No confronto direto, cada equipe venceu uma vez, e como mandante. O Umuarama triunfou por 4 a 3 no Amário Vieira da Costa e o Marechal venceu por 3 a 1 no Ginásio Ney Braga.

Outros jogos

Os outros jogos da rodada de ida das quartas de final da Série Ouro do Paranaense serão amanhã (12), com Foz Cataratas x Campo Mourão às 19h, e Marreco x Cascavel e Dois Vizinhos x Pato às 20h30.