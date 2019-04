Marechal e Foz Cataratas fazem clássico estadual pela Liga Futsal

Mal. Rondon – Duelo regional que nos últimos anos ganhou projeção nacional, Marechal x Foz Cataratas é o destaque da 3ª rodada da Liga Futsal nesta sexta-feira, às 19h30, no Ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon.

As equipes chegam em situação de igualdade ao confronto, com uma vitória e uma derrota cada nas rodadas anteriores. Com sete gols marcados e seis sofridos, o time amarelo leva vantagem nos critérios de desempate e ocupa a sétima colocação na classificação, uma posição acima do Azulão da Fronteira, que marcou cinco gols e levou quatro até aqui.

A semelhança entre os rivais não para por aí. Marechal e Foz Cataratas fizeram do fator casa seu ponto forte nas últimas temporadas. Este ano, ambos têm 100% de aproveitamento em seus domínios. Cada um atuou quatro vezes como mandante pelo Paranaense e uma vez pela Liga, com cinco vitórias.

Já os revezes em 2019 ocorreram como visitante. Cada um tem duas derrotas no ano. O Marechal perdeu para o Marreco em Francisco Beltrão, pela LNF, e para o Pato em Pato Branco, pela Série Ouro. Já o Cataratas foi derrotado em Sorocaba pela Liga, pelo Magnus, e em Francisco Beltrão pelo Estadual, pelo Marreco.

Nesta noite, o time rondonense tentará se manter invicto diante de sua torcida, enquanto a equipe iguaçuense tentará a primeira vitória como visitante na Liga Futsal 2019.

Campo Mourão

Embalado por três vitorias seguidas, sendo duas pelo Paranaense e uma pela Liga Futsal, o Campo Mourão desafia o Blumenau nesta sexta-feira em busca de manter o embalo. A partida, válida pela 3ª rodada da LNF, está marcada para as 20h15, em Santa Catarina. A sequência positiva do time mourãoense começou na última rodada da competição nacional, em sua estreia em casa, com vitória sobre o Joinville. Depois, os comandados do técnico Alemão embalaram e emplacaram dois triunfos pelo Estadual, sendo um que encerrou um período de quase dois anos sem derrotas do Pato Branco no Dolivar Lavarda e uma goleada em casa sobre o Ampére.