MARATONA AQUÁTICA | Ana Marcela vence outra etapa mundial

A tetracampeã mundial Ana Marcela Cunha venceu os 10 km da etapa de Balatonfured, na Hungria, do Circuito Mundial de Águas Abertas, domingo, e segue líder do ranking mundial. A brasileira, que também venceu em 2018, terminou a prova com o tempo de 1h58m45s, seguida pela italiana Ariana Bridi, com 1h58m46s2c. A alemã Leonie Back completou o percurso em 1h58m46s8c, ficando com a medalha de bronze. A vice-líder do ranking mundial, a italiana Rachele Bruni, chegou na sétima posição. Em quatro etapas já realizadas em 2019, Ana Marcela subiu ao pódio em todas. Foi ouro em Doha, Setúbal e Balaton e conquistou a prata em Ilhas Seichelles.