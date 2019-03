Mapa quer aumentar em 20% a área de florestas

Novas ações desenvolvidas pelo Serviço Florestal Brasileiro, políticas para o setor e o Plano Nacional de Desenvolvimento das Florestas Plantadas-Plantar Florestas, serão discutidas na Câmara Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas no Ministério da Agricultura, nesta quinta-feira (21), data declarada pela Organização das Nações Unidas como o Dia Internacional das Florestas. O Brasil tem o que comemorar. Além de preservar e proteger a vegetação nativa em 66% de seu território, o que representa 560 milhões de hectares, as empresas florestais brasileiras são responsáveis pela conservação de 5,6 milhões de hectares das áreas nativas.

Lançado em dezembro pelo Mapa, o Plano Nacional de Desenvolvimento de Florestas Plantadas – PlantarFlorestas possui ações previstas para os próximos dez anos. O objetivo é aumentar em 2 milhões de hectares a área de cultivos comerciais. Atualmente, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a área cultivada chega a 10 milhões de hectares, principalmente com eucalipto, pinus e acácias.

As florestas plantadas estão localizadas principalmente em Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Mato Grosso do Sul. A área com florestas plantadas ocupa apenas 1% do território, mas é responsável por 91% de toda a madeira produzida para fins industriais; destaca-se na balança comercial do agronegócio e gera em torno de 3,7 milhões de empregos.

De acordo com a IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), o País lidera o ranking de produtividade florestal, com média de 35,7 metros cúbicos/ha/ano, o que representa quase duas vezes mais a produtividade dos países do hemisfério norte. No ano passado, o segmento foi o terceiro do setor do Agronegócio em exportações, registrando valor recorde de US$ 11,61 bilhões (+23,2%) atrás apenas do complexo soja (US$ 36,27 bilhões) e de carnes (US$ 12,12 bilhões).