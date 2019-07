Mapa cancela cadastro de produtores

Em decorrência de determinação proferida pelo TCU (Tribunal de Contas da União), por meio do Acórdão 1197/2018 – TCU Plenário, foram suspensas 123.134 DAPs (Declarações de Aptidão ao Pronaf) que ainda estavam ativas e que constam na lista de registros com indício de irregularidade do TCU.

Com o fim do prazo de análise das suspensões, e diante do volume de justificativas e solicitações inconsistentes, o Ministério da Agricultura decidiu promover o cancelamento de todas as DAPs suspensas, bloqueando os CPFs com registro de acesso a políticas públicas por meio da DAP marcada com indício de irregularidade.

Os CPFs das DAPs que não registram acesso à política pública no período analisado pelo TCU não foram objeto de bloqueio para emissão de nova declaração, agilizando a regularização do documento para aproximadamente 69 mil Unidades Familiares de Produção Agrária.

Os CPFs que estiverem bloqueados para emissão de novo documento poderão ser desbloqueados mediante, única e exclusivamente, a solicitação da entidade agregadora emissora de DAP.