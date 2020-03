Mananciais de Cascavel terão sondas de monitoramento

Após o surto de diarreia ano passado, a Sanepar apresentou ontem os primeiros resultados do Plano de Segurança da Água, que definiu a instalação de sondas de monitoramento nos mananciais de abastecimento urbano. O primeiro deles será o Rio Cascavel. “Isso possibilita verificar os parâmetros todos os dias, a todo momento, ligando tudo ao Centro de Controle Operacional. Fará com que possamos saber o que está acontecendo e tomar as providências antes de a água com agentes contaminantes chegar ao Centro de Captação”, explica a gerente da Sanepar, Rita Camana.

Cascavel é o primeiro município brasileiro a ter o Plano de Segurança da Água, orientado pela OMS (Organização Mundial da Saúde). A cidade conta com 98,61% dos domicílios com água e esgoto tratados.

O levantamento trouxe à tona que na bacia do Rio Cascavel há 24,2 mil ligações de água – 78 mil moradores – e 1.690 potenciais poluidores, sendo os de maior risco 36 postos de combustíveis e 145 condomínios. Os testes demonstraram alteração na qualidade da água próximo ao Lago Municipal e na estação de tratamento, ambos nas extremidades da bacia.

No Rio Saltinho, metade da bacia precisa de atenção devido a agentes poluidores: lagos, hortas, frigoríficos e plantações. A surpresa positiva ficou por conta do Rio Peroba, onde 100% da água permanece sem contaminação.

No Rio Cascavel, apesar de terem sido feitas duas desobstruções de lixo, uma ano passado e outra neste mês, serão necessárias mais quatro. Na última intervenção feita com apoio do Corpo de Bombeiros foram retiradas 50 toneladas de lixo.

Sanepar anuncia novas obras

A evolução do saneamento e os investimentos nos sistemas de abastecimento de água e de esgoto sanitário em Cascavel foram apresentados pela Sanepar durante a Escola de Governo. Com auditório lotado, a Sanepar também anunciou a licitação das obras de ampliação do sistema de coleta de esgoto.

As apresentações foram feitas pelos gerentes Renato Mayer Bueno e Rita Ivone Camana, que anunciaram ainda que Cascavel ocupa a sétima posição no ranking nacional de saneamento, divulgado segunda-feira (9) pelo Instituto Trata Brasil, que classificou as 100 maiores do País com os melhores índices de saneamento.

No Paraná, Cascavel está em segundo lugar, atrás apenas de Maringá.

A Sanepar está investindo R$ 72 milhões em Cascavel, principalmente na ampliação do sistema de abastecimento de água. Entre as obras, estão a captação de água no Rio São José e a ampliação da estrutura de tratamento de água na unidade às margens do Rio Cascavel. Esses empreendimentos devem integrar o sistema de abastecimento já no próximo verão.

O gerente informou que a Sanepar instalou novos reservatórios na cidade, um na região do Bairro Canadá e outro na Avenida Piquiri. Também está sendo construído um reservatório na região do Bairro Floresta e será licitado em breve outro que vai beneficiar os moradores da região oeste da cidade.

Para atingir a universalização do saneamento básico na cidade, está sendo licitada a implantação de 10,4 km de rede coletora de esgoto e de 566 ligações para os moradores dos Bairros Santos Dumont e Aeroporto. E estão em processo de licitação novos empreendimentos que vão contemplar os pouco mais de 3,6 mil imóveis que ainda não têm o serviço.