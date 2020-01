Mais Verão: Foz, Missal e Entre Rios recebem programação neste fim de semana

Curitiba – Os municípios lindeiros e atletas de toda a região oeste do Paraná se mobilizam neste fim de semana para participar de mais uma etapa do Projeto Mais Verão. Três cidades desenvolverão atividades: Foz do Iguaçu, Missal e Entre Rios do Oeste. A abertura do evento ocorreu no último sábado (25) em Santa Helena e no decorrer do mês de fevereiro a programação se estenderá aos demais lindeiros ao Lago de Itaipu.

Neste sábado (1º) e domingo (2), em Foz do Iguaçu haverá atividades esportivas e recreativas na prainha de Três Lagoas. O vôlei de praia ocorrerá nas quadras de areia do Complexo Esportivo Costa Cavalcanti, enquanto a quadra da Vila A receberá disputadas de futebol de areia hand beach.

Em Missal, as atividades também ocorrerão em dois locais diferentes. Amanhã (1º) haverá jogos de futevôlei na quadra de areia ao lado da prefeitura e no domingo (2) o evento ocorrerá no Terminal Turístico de Vila Natal, com jogos de futebol 7.

Em Entre Rios do Oeste a programação contará com competições de handebol de areia e futevôlei, no sábado e domingo. Nos dois dias também haverá atividades recreativas com futebol de sabão, oficinas de stand up paddle e caiaque, brinquedos infláveis e canhão de espuma.

Ao todo, o Mais Verão, que é uma parceria do Conselho dos Lindeiros com Itaipu Binacional e administrações municipais, com apoio do Governo do Estado, conta com seis fins de semana com programações especiais nos 14 municípios participantes, que, paralelamente ao Projeto, organizam dinâmicas voltadas à recreação, lazer, cultura e esporte.

Inscrições

Em Foz do Iguaçu, as inscrições para o vôlei de praia, na prainha de Três Lagoas, vão das 7h30 às 11h30 deste sábado para o naipe masculino e das 12h às 13h para o naipe feminino. As competições iniciarão em seguida. Em Missal, nos dois dias de Mais Verão, as inscrições podem ser feitas até meia hora antes do início das competições de futevôlei (sábado) e futebol 7 (domingo), marcados para iniciarem às 15h e às 11h, respectivamente. Em ambas as disputas haverá premiação em dinheiro. Em Entre Rios do Oeste, apenas as inscrições para o futevôlei estão abertas. Elas podem ser feitas até momentos antes do início das disputas, marcado para as 14h30 nos dois dias.