O HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) comunicou na manhã desta segunda-feira (15) que mais um paciente teve o resultado do exame positivo para Sars-Cov-2.

A mulher, tem 72 anos, é moradora de Cascavel, foi admitida no dia 13/06 e permanece internada na unidade. O exame foi entregue pelo Lacen (Laboratório Central do Paraná ).

Ao todo, o HUOP recebeu 74 pacientes confirmados com covid-19 e ainda permanecem internados 32 pacientes. Confira o boletim completo: