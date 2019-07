Mais uma etapa do Programa Tapete Preto é concluída

O maior programa de recapeamento asfáltico da história do Município de Santa Terezinha de Itaipu segue a todo vapor. Nesta semana, a Administração Municipal concluiu mais uma etapa do programa “Tapete Preto” que contemplou trechos das ruas Leonízio Magagnim, Miguel Smack e Avenida das Rosas.

Com a conclusão da 7ª etapa, as ruas contempladas receberam recapeamento asfáltico, sinalização horizontal e vertical, além da implantação de galerias pluviais. O investimento é fruto de recursos do Governo Federal com contrapartida do Município.

“Esse é um trabalho que orgulha toda população. O programa Tapete Preto vem fazendo a diferença na vida dos munícipes, além de contribuir para o desenvolvimento do nosso município, o tornando referência para outras cidades. A administração municipal está de parabéns pelo excelente trabalho que vem realizando ao longo desses anos”, destaca o empresário Aldo Rogério Vieira, beneficiado com o recapeamento asfáltico na Rua Miguel Smack.

Para Talana Maria, beneficiada com o programa Tapete Preto na Rua Leonízio Magagnim, a obra significa uma grande conquista para os moradores da região, visto que era uma das mais aguardadas. “O recapeamento melhora o acesso, limpeza e manutenção da nossa rua e valoriza os imóveis. Essa é uma obra bastante aguardada. Estamos muito felizes”, acrescenta.

Tapete Preto

Desde que foi implantado em 2017 pela gestão do prefeito Cláudio, o Programa Tapete Preto já pavimentou em 7 etapas 150.754,16 M² com investimento de mais de R$ 5 milhões. Além disso, novas etapas foram anunciadas recentemente, onde serão mais de 228 mil M² de recapeamento asfáltico, contemplando 59 Ruas e Avenidas na Região Central, Parque São Lourenço, Bairro Santa Mônica (Jerusalém e Curitibanos), Região dos Conjuntos (Gralha Azul), Parque dos Estados e Distrito Industrial.

“A pavimentação reflete não apenas nas condições de trafegabilidade, fluidez e segurança no trânsito, mas também acaba por oportunizar melhor qualidade de vida para as pessoas, além de valorizar os imóveis. O programa Tapete Preto avança e com isso conseguimos atingir 95% do nosso objetivo de levar asfalto para todas as ruas da nossa cidade”, destaca o prefeito Cláudio.

Com as novas etapas anunciadas, 95% dos trabalhos estarão concluídos totalizando 379.490,58 M² de recapeamento asfáltico, a custo zero para a população. O programa Tapete Preto prevê ainda os serviços de sinalização viária horizontal e vertical.

Para Vilma Gonçales, moradora do Parque São Lourenço, região beneficiada com a 8ª etapa do Programa Tapete Preto, que teve início na última semana, o programa mostra a preocupação do prefeito Cláudio Eberhard para com a população. “Com o recapeamento asfáltico toda comunidade poderá contar com mais segurança e comodidade, além da valorização dos imóveis. Estamos contentes e orgulhosos. O programa Tapete Preto mostra o comprometimento do prefeito Cláudio para com a comunidade”, finaliza.