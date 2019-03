Mais um caso suspeito de pornografia infantil

Um computador foi apreendido no Bairro Cancelli, em Cascavel, ontem, durante a quarta fase da Operação Luz da Infância, deflagrada em todo o País.

De acordo com a delegada do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), Bárbara Strapasson, na primeira busca não foi encontrado material de pornografia infantil, conforme indicavam as investigações, por isso o equipamento foi recolhido e será encaminhado para a análise que deve atestar se ele foi apagado antes da apreensão. “A informação que foi repassada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública é de que havia esse armazenamento, por isso será feita a análise e então o homem, que já foi identificado, pode ser autuado”, explica Bárbara.

Em todo o Estado foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão, em oito cidades. Seis homens, com idade entre 23 e 53 anos, que estavam em posse de materiais pornográficos infantis, foram presos em flagrante.

