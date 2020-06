Mais um caso positivo de covid-19 é confirmado em Laranjeiras do Sul

A Secretaria Municipal da Saúde registrou nesta quarta-feira, 3, mais 1 caso positivo do novo coronavirus, totalizando até agora, 12 confirmações de covid-19 em Laranjeiras do Sul. Trata-se de um paciente do sexo feminino, 48 anos. O mesmo está sendo acompanhado pela equipe da Secretaria de Saúde e permanece em isolamento domiciliar. O novo caso é proveniente de contágio em âmbito familiar.

Diante da magnitude da pandemia é um crescimento quase inexpressivo: 0,9%. Ou seja, menos de 1%. Por outro lado, o número de casos suspeitos deve aumentar consideravelmente no período. Mas o balanço diário ainda não foi concluído.

Dos 12 casos confirmados para Covid-19 em Laranjeiras do Sul, 2 estão curados e 10 estão em isolamento domiciliar. Nenhum está internado. A Secretaria de Saúde reforça a importância de que a população siga as orientações dos especialistas, mantendo os cuidados de higiene, usando máscaras e evitando aglomerações.