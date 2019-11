Mais tempo: Expectativa de vida do brasileiro é de 76,3 anos

Rio de Janeiro – A expectativa de vida do brasileiro aumentou para 76,3 anos em 2018, três meses e quatro dias a mais do que no ano anterior, divulgou nessa quinta-feira (28) o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Esse aumento foi maior entre os homens, que subiram de 72,5 anos para 72,8 anos, um acréscimo de três meses e sete dias com relação a 2017. As mulheres registraram um ganho menor, de exatos três meses, mas ainda possuem maior expectativa de vida, agora de 79,9 anos.

Na análise por região do País, a maior expectativa de vida ao nascer ficou no estado de Santa Catarina, com 79,7 anos para ambos os sexos. As mulheres nascidas no estado viveriam mais, até os 83 anos, enquanto os homens chegariam à idade de 76,4. No Paraná, o índice é de 77,7 anos.

Oito outros estados do Brasil tiveram expectativa de vida feminina ultrapassando os 80 anos, todos eles nas regiões Sul e Sudeste, mais o Distrito Federal e o Rio Grande do Norte. Espírito Santo (78,8), São Paulo (78,6), Distrito Federal (78,6) e Rio Grande do Sul (78,3) foram as demais unidades da federação com registros acima dos 78 anos de expectativa de vida para ambos os sexos.

O Maranhão teve o menor registro, com média de 71,1 anos. Segundo o IBGE, uma criança nascida no Estado sujeita à lei de mortalidade de 2018 esperaria viver, em média, 8,6 anos a menos que outra natural de Santa Catarina.

Recém-nascidos

De acordo com o IBGE, a probabilidade de um recém-nascido do sexo masculino não completar o primeiro ano de vida em 2018 foi de 0,01331, ou seja, aproximadamente 13,3 a cada mil nascidos.

Entre o sexo feminino, esse número é um pouco menor: 0,01135 de probabilidade, ou 11,4 meninas a cada mil nascidas não chegariam a um ano de vida. A média para ambos os sexos ficou em 12,4 por mil.

Tábua Completa de Mortalidade

Os primeiros dados da “Tábua Completa de Mortalidade” 2018 foram antecipados em publicação no Diário Oficial da União ontem.

Os dados da tábua, porém, mostram projeções diferentes da expectativa média de vida em relação aos anos já vividos. Um exemplo: quem tinha 18 anos em 2018 deve viver mais 59,8 anos (77,8 anos), patamar bem maior do que os 76,3 anos. Pessoas que atingiram os 60 anos no ano passado poderão viver até os 82,6 anos.

A expectativa de vida média do brasileiro vem aumentando década a década. Em 1940, o brasileiro vivia, em média, 45,5 anos.

O IBGE destacou que essa expectativa de vida muda conforme o ano de nascimento da pessoa, ao que se dá o nome de “projeção de sobrevida”. Por exemplo, quem tinha 30 anos completos em 2018 terá um tempo médio de vida diferente de quem nasceu naquele ano.

Aos 30 anos: 48,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 78,7 anos

Aos 40 anos: 39,5 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 79,5 anos

Aos 50 anos: 30,7 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 80,7 anos

Aos 60 anos: 22,6 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 82,6 anos

Aos 70 anos: 15,3 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 85,3 anos

Aos 80 anos ou mais: 9,6 de expectativa de sobrevida, ou seja, expectativa de vida de 89,6 anos ou mais