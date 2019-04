Mais maconha – PRF prende homem por tráfico de drogas

A Policia Rodoviária Federal do Posto de Santa Terezinha do Itaipu/PR, fez abordagem à A. G. A., 30 anos que conduzia uma motocicleta numa estrada rural que fica em frente ao posto PRF localizado no Km 714 da BR 277. Ao vistoriar a mochila que o mesmo levava consigo, foram encontrados 04 tabletes de substância similar a maconha.

O mesmo informou que adquiriu o entorpecente na cidade de Foz do Iguaçu, na região do Bairro Três Lagoas e que levaria o ilícito até a cidade de Santa Terezinha de Itaipu/PR. Ainda informou que pagou R$ 300,00 por tablete. O entorpecente totalizou 3,5kg. O individuo foi detido e junto com a motocicleta e entorpecente foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Santa Terezinha de Itaipu/PR.