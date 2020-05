Mais duas pessoas testam positivo para coronavírus em Umuarama; já são 18 os casos confirmados da doença

A Secretaria de Saúde de Umuarama registrou nessa terça-feira (19), mais dois casos confirmados de coronavírus no município. Uma delas é mulher e o segundo caso, é novamente de uma criança, um bebê de um ano e sete meses. A mulher é a avó do bebê, é dona de casa e tem 42 anos, residente na cidade.

Com estes dois novos casos, o número de pacientes confirmados com a covid-19, subiu para 18.

A saúde municipal ainda investiga como se deu a contaminação, mas tudo indica que seja por contato com um familiar que testou positivo para o vírus, já que todos residem na mesma casa. A Assessoria de comunicação (Secom) da Prefeitura Municipal ressalta que os quadros de saúde da mulher e do bebê são estáveis e eles permanecem em isolamento domiciliar, sob monitoramento do Centro de Operações de Enfrentamento à Covid-10 (COE).

No boletim epidemiológico emitido na manhã de ontem (terça-feira, 19), o total de notificações de casos suspeitos de coronavírus aumentou para 461, com 187 casos suspeitos, dois internados em enfermaria e os demais em isolamento, além de 256 casos suspeitos que já foram descartados.

Entre os 18 casos confirmados desde quando foi decretado o início do período de pandemia e foi iniciada a quarentena, seis pessoas se recuperaram da doença e 10 permanecem em isolamento domiciliar. Somente uma paciente segue internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Umuarama registrou apenas uma morte causada pelo vírus.