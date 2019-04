Mais duas mortes por dengue são confirmadas no Estado

A Secretaria da Saúde do Paraná alerta mais uma vez sobre a importância de a população participar das ações de combate ao mosquito transmissor da dengue, o Aedes Aegypti. O secretário Beto Preto reforça que essa é uma tarefa que requer cuidados diários, olhar com atenção para não deixar nenhum lugar com água parada dentro e fora das casas.

“Alertamos a população para esta recomendação. É preciso eliminar também o lixo acumulado nos quintais e terrenos baldios. O Governo do Estado e os municípios estão agindo contra a dengue, mas é fundamental a participação da comunidade para acabar com os focos do mosquito”, afirmou Beto Preto.

O boletim semanal da Secretaria da Saúde, que atualiza os números da dengue, confirma mais dois óbitos em Londrina: um homem de 40 anos, morador da zona Leste da cidade, e uma mulher de 63, moradora da zona Sul. São casos autóctones, o que significa que as pessoas contraíram a doença nos locais de residência. O município já tinha outras duas mortes confirmadas no mês passado.

O Paraná registra oficialmente 5 óbitos por dengue. O outro caso, também confirmado em março, é de Cascavel. Além de Londrina, os municípios em alerta para epidemia são Foz do Iguaçu, Cianorte e Jacarezinho. E os municípios com epidemia confirmada são Missal, Anahy, Nova Olímpia e Andirá.

O levantamento da semana tem 561 novos casos no Estado. Agora são 3.114 casos confirmados contra os 2.553 da semana anterior.

Dez municípios apresentaram casos de autoctonia pela primeira vez. São eles Irati, Marmeleiro, Santa Tereza do Oeste, Goioerê, Mamborê, Quinta do Sol, Brasilândia do Sul, Mariluz, Congoinhas, Nova Fátima e São Jerônimo da Serra.

COMBATE – A Secretaria da Saúde segue com as ações de combate à dengue, em parceria com os municípios em todas as regiões. Profissionais que atuam na Vigilância em Guarapuava, Cascavel e Toledo receberam orientações sobre o combate ao mosquito Aedes Eegypti. As recomendações estão sendo retransmitidas para mais profissionais que trabalham em ações de combate nos municípios vizinhos e também para a população.

“Nossa mobilização é permanente com atividades de orientação de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zíka vírus em todas as cidades. Estamos orientando os municípios para que intensifiquem os mutirões de limpeza e a busca ativa por novos criadouros e focos”, afirmou Ivana Belmonte, da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria da Saúde.