Mais de meia tonelada de maconha é apreendida em Cascavel

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 596 quilos de maconha na manhã desta quinta-feira (25), em Cascavel. A droga estava num carro roubado em Curitiba (PR).

Por volta das 8h, agentes da PRF deram ordem de parada a um motorista que conduzia um Peugeot 2008 na BR-467, em Cascavel, mas o motorista fugiu. Imediatamente a equipe iniciou uma perseguição com o objetivo de abordá-lo, porém o motorista imprimiu maior velocidade, realizando manobras evasivas, gerando grande risco a integridade física do próprio, dos policiais e de terceiros usuários da via.

Durante a perseguição, o motorista perdeu o controle do carro e saiu de pista, adentrando em uma região de lavoura às margens da rodovia federal, colidindo contra uma árvore e fugindo em seguida para o interior da plantação.

Ao vistoriarem o carro, os policiais encontraram 596 quilos de maconha, além de um rádio comunicador e um par de placas sobressalentes, utilizadas para despistar fiscalizações policiais. Em análise, descobriram que o carro havia sido roubado em Curitiba, no final de abril.

Diante dos fatos, a droga e o carro foram encaminhados para a Polícia Civil em Cascavel para o registro do crime de tráfico de drogas e procederem a devolução do carro roubado ao proprietário.

Operação Tamoio II – Iniciada no domingo (21), a operação faz parte de ações coordenadas pela PRF, com uso de equipamentos, tecnologias avançadas, agentes de inteligência e policiais especializados, em diversas áreas de atuação, contra a criminalidade.